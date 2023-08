Meloni a Caivano | il video delle proteste al suo arrivo

Gira sui social un' imbarazzante chat di un dirigente di Fratelli d'Italia per organizzare l'arrivo di Giorgia. Il testo della chat "Signori, giovedi mattina ci sarà il presidenteper il grave accaduto. L'appuntamento è per le 10 al Parco Verde presso la chiesa di S. Paolo ...arrivata in parrocchia tra applausi e cori Il presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivato alla parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco verde di. Il primo momento ...... Abodi e Valditara e dal sottosegretario Mantovano Giorgia, è arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di. La premier, entrata da un ingresso laterale ed è stato ...

Meloni a Caivano: Parco Verde blindato e ripulito per la visita della premier. Chi organizza la claque: "Non fatelo ... Il Fatto Quotidiano

Parla la madre di una delle cuginette di 10 e 12 anni vittime di abusi a Caivano a nord di Napoli. Tramite il suo legale chiede di andare via dal quartiere degradato. L'incontro viso a viso con Giorgi ..."Devono sembrare persone qualunque, che accolgano Giorgia festanti. Per bilanciare i contestatori per l'abolizione del reddito di cittadinanza ...