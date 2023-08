Meloni a Caivano | Il territorio sarà radicalmente bonificato | riapriremo il centro sportivo e riporteremo qui la presenza autorevole dello

15.57:afallimento dello Stato "Uno Stato serio e una politica coraggiosa devono mettere la faccia sulle cose difficili da risolvere assumendosene la responsabilità. Se siamo qui a condannare ...... due ragazzine violentate dal branco al Parco Verde Leggi Anche Stupro di, quando 'Striscia la notizia' denunciava il degrado del luogo della violenza Prima del suo punto stampa,aveva ...Così è intervenuta la premier Giorgia, che è andata a, in provincia di Napoli, dove si è consumato lo stupro di due cuginette di 11 e 12 anni. Ha poi annunciato che "L'obiettivo è ...

Meloni a Caivano tra urla e applausi, poi l'incontro con don Patriciello. Vertice sulla sicurezza nella scuola Morano La Repubblica

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Bene le visite, ottimi i presidi, essenziale la bonifica dei territori. Per non incorrere, però, nella rituale e inutile fiera delle buone intenzioni, è utile ricordare ch ...Roma, 31 ago. (askanews) - 'Siamo qui per riportare la presenza seria, autorevole, costante dello Stato, delle istituzioni, che in territori ...