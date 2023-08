Meloni | a Caivano il fallimento dello Stato Questo territorio sarà radicalmente bonificato

La presenza del Presidenteoggi al Parco Verde di, una zona così sofferente che è stata da poco teatro di un crimine agghiacciante come lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni, è ...... le parole del Presidente del Consiglioa margine della sua visita al Parco Verde di, Napoli.Napoli, 31 agosto 2023 "Speriamo non sia solo una passerella, ma che qualcosa cambi sul serio", le parole dei cittadini disulla visita del Presidente del Consiglio, Giorgia, al Parco Verde. Ecco le voci raccolte in strada.

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Bene ha fatto la presidente Meloni, nel suo intervento a Caivano, a riferirsi alla necessità di continuità nell’azione di governo per il recupero e la difesa dei territori ...Stupro Caivano, via a progetti in oltre 2mila istituti scolastici. Dice il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.“Durante la visita a Caivano di questa ...