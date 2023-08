Meloni a Caivano | coordinatore Fdi su sms ‘festanti per Giorgia’ | “Reso male mio pensiero”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Senatore Iannone all'Adnkronos nega di aver voluto organizzare una 'claque': "Ho chiesto sobrietà, messaggio resa infedele di ciò che intendevo raccomandare" “Quel messaggio è una resa ‘infedele’ di ciò che intendevo raccomandare”. Interpellato dall’Adnkronos, il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone,regionale in Campania del partito di Giorgia, precisa il senso del messaggio – svelato dal TgLa7 – che “un dirigente” di Fdi avrebbe inviato ai militanti diin vista della visita di oggi della premier al Parco Verde: “Dobbiamo mobilitarci per portare persone ma non con simboli di partito. Le persone devono sembrare cittadini qualunque che accolgono Giorgia festanti anche per bilanciare eventuali contestatori”, le istruzioni contenute nel Whatsapp che in queste ore sta facendo il giro delle chat campane. ...