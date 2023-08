Meloni a Caivano | “Bonificheremo il Parco Verde e presto vedrete i risultati”

Lo dice Giorgia. . 31 agosto 2023Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso di un punto stampa al termine della sua visita a. 31 agosto 2023... 'Il centro sportivo riaprirà nel 2024' 'Entro la primavera del 2024 il centro sportivo di',... riferendo ai giornalisti quanto a lui riferito dal premierdurante il loro incontro. '...

Meloni a Caivano tra urla e applausi, poi l'incontro con don Patriciello. Vertice sulla sicurezza nella scuola Morano La Repubblica

Roma, 31 ago. (askanews) - 'Siamo qui per riportare la presenza seria, autorevole, costante dello Stato, delle istituzioni, che in territori ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Io penso che uno Stato serio ed una politica coraggiosa devono mettere la faccia sulle cose difficili da risolvere assumendosene la piena responsabilità. Non siamo qui solo pe ...