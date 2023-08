Mega rissa al matrimonio | il ristorante si trasforma in un ring

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sarebbe dovuto essere un giorno indimenticabile per gli sposi. E così è stato. Anche perché il ricevimento del lorosi èto in undove è scoppiata unafra gli ...

Sarebbe dovuto essere un giorno indimenticabile per gli sposi. E così è stato. Anche perché il ricevimento del loro matrimonio si è trasformato in un ring dove è scoppiata una rissa fra gli invitati. E' successo alla Regent Hall di Bolton, nella contea di Greater Manchester. Una delle persone coinvolte è stata arrestata.

Nel Regno Unito un ricevimento di nozze si trasforma in una mega rissa Corriere TV

