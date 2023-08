Mediaset Infinity My Home My Destiny – La seconda stagione in esclusiva gratis dal 4 settembre

(Di giovedì 31 agosto 2023) MYMYLAARRIVA INSUDopo il grande successo su Canale5, la nuovadella serie turca con protagonista Demet Ozdemir sarà disponibile dal 4in anteprima solo suTratta da un romanzo basato su una storia realmente accaduta, MyMysegue le vicende di Zeynep, ragazza di umili origini che da bambina viene data in adozione ai benestanti datori di lavoro della madre, per assicurarle un futuro migliore. Diventata adulta e dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, alla ragazza viene imposto un matrimonio d’interesse con Faruk, un ...

... in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaforma. Puntate e altri contenuti legati alla nuova soap turca saranno consultabili gratuitamente, previa ...La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi. Prima di svelare l'episodio del 30 agosto, ...Il sorteggio sarà trasmesso su Amazon Prime Video, su Sky al canale 200, sul canale 20 in chiaro, sul canale YouTube della UEFA, sue, ovviamente, sulla piattaforma in streaming Sky ...

La promessa, la puntata del 30 agosto in streaming Mediaset Infinity

Perché My Home My Destiny non c’è più su Canale 5 Quando ricomincia la soap turca su Canale 5 con le nuove puntateIl Tamarindo – Il sorteggio dei gironi della Champions League 2023-24 si terrà in diretta esclusiva su Canale 20 il 31 agosto. L’evento, che avrà luogo al Grimaldi Forum di Montecarlo, sarà trasmesso ...