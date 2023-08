MCU | Gwyneth Paltrow sul mancato ritorno | Non c' è bisogno di Pepper Potts

(Di giovedì 31 agosto 2023) La star MCUha spiegato il motivo per il quale non è più tornata nel franchise. Interpellata sull'argomento dai propri follower,ha spiegato il motivo del suonel Marvel Cinematic Universe attraverso una storia su Instagram. Il suo personaggio,, è apparso nel primo film del franchise, Iron Man, datato 2008. Dopo Avengers: Endgame,non è più apparsa nella saga e l'attrice, piuttosto spazientita, non ha usato mezzi termini per raccontare la causa. "Oh mio Dio, basta urlarmi contro! Semplicemente non l'ho fatto, abbiamo semplicemente smesso perché Iron Man è morto e perché avrestidisenza Iron Man? ...

Interpellata sull'argomento dai propri follower,Paltrow ha spiegato il motivo del suo mancato ritorno nel Marvel Cinematic Universe attraverso una storia su Instagram. Il suo personaggio, Pepper Potts, è apparso nel primo film del franchise,...Paltrow e Titanic Articoli più letti Chanel Totti e l'estate d'amore con Cristian Babalus ... la star di Shazam è stata a un soffio dall'interpretare Star - Lord nell'. L'amico James Gunn lo ...Interpellata sull'argomento dai propri follower,Paltrow ha spiegato il motivo del suo mancato ritorno nel Marvel Cinematic Universe attraverso una storia su Instagram. Il suo personaggio, Pepper Potts, è apparso nel primo film del franchise,...

MCU, Gwyneth Paltrow sul mancato ritorno:"Non c'è bisogno di ... Movieplayer

Interpellata sull'argomento dai propri follower, Gwyneth Paltrow ha spiegato il motivo del suo mancato ritorno nel Marvel Cinematic Universe attraverso una storia su Instagram. Il suo personaggio, ...In recent years, Paltrow has indicated that she is "semi-retired" from the acting world, especially after the fallout surrounding notorious Hollywood producer Harvey Weinstein, who was involved with a ...