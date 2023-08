Maxime Lopez all' Inter? Carnevali risponde così

'Davanti a voi non lo dico': L'a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali scherza sul possibile trasferimento diai ...Per questo la possibilità di intavolare all'ultimo uno scambio di prestiti condel Sassuolo farebbe felice tutti: il tecnico dell'Inter avrebbe un'alternativa di maggiore spessore, ...A farne parte potrebbe esserci anche uno tra Ndombele e. Sono i due francesi a contendersi il ruolo di ultimo colpo dell'Inter. Una 'contesa' che coinvolge anche Marotta e Inzaghi. ...

Nelle ultime ore della finestra di trasferimenti estivi, l'Inter cercherà di assicurarsi i servizi di un paio di centrocampisti. I francesi Tanguy ...Da zero a uno ad addirittura due: l'Inter dopo Pavard sembrava essere a posto con una rosa da due interpreti per ruolo, ma adesso i riflettori sono accesi in tutto e per tutto sul centrocampo, che pot ...