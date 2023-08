Matteo Berrettini portato via su una sedia a rotelle agli US Open | lacrime e disperazione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il 31 agosto 2023 verrà ricordato con tristezza come il giorno in cuisi infortunò gravementeUS. Ne ha superate di tutti i colori il campione romano: una carriera che, da quella meravigliosa finale a Wimbledon 2021, è stata funestata a ripetizione dinfortuni, impedendogli di mostrare un potenziale sconfinato. La strada verso la piena ripresa non era stata per niente facile, sebbene il lampo degli ottavi di finale a Wimbledon avesse lasciato ben sperare. Ora una nuova mazzata, di quelle che fanno male all’anima prima ancora che al fisico. Il classe 1996, a seguito del ritiro contro il francese Arthur Rinderknech, è stato travolto dall’affetto della folla durante la sua uscita dal campo: un boato toccante, con l’azzurro che ha salutato il pubblico con le ...

US Open: Berrettini è costretto al ritiro nel secondo set contro Rinderknech, bruttissima distorsione della caviglia destra ... LiveTennis.it

