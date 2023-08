Mattarella “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”

(Di giovedì 31 agosto 2023) TORRE PELLICE (TORINO) (ITALPRESS) – Per le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo, nel Torinese, è stato osservato un minuto di raccoglimento al convegno di Torre Pellice sul tema “Il sogno europeista è nato qua. Una sfida da completare”, al quale è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio. “Tutti quanti abbiamo pensato comesulsia unai”, ha dettoaprendo il suo intervento. – foto: ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS).

Abbiamo avuto un "minuto di raccoglimento per il dolore" della tragedia avvenuta a Brandizzo. "Tutti quanti, abbiamo pensato comesul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza".Diciamo a gran voce chesul lavoro non è accettabile" è il commento di Cirio, che ha voluto essere qui prima della visita nel Pinerolese del presidente della Repubblica Sergio. "...Diciamo a gran voce chesul lavoro non è accettabile " è il commento di Cirio, che ha voluto essere qui prima della visita nel Pinerolese del presidente della Repubblica Sergio. " ...

Mattarella, morire sul lavoro è un oltraggio alla convivenza - Ultima ... Agenzia ANSA

TORRE PELLICE (TORINO) (ITALPRESS) – Per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo, nel Torinese, è stato osservato un ...Torre Pellice (To), 31 ago. (askanews) - "Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio ...