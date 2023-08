Mattarella celebra Spinelli in Piemonte | “Oggi più che mai il suo invito a operare per l’Europa dei popoli”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato il 31 agosto a Torre Pellice, nelle valli valdesi alle porte di Torino. Lì ha partecipato a un evento organizzato dal Comune in memoria di Altiero, padre del federalismo europeo. La visita del capo dello Stato è avvenuta in occasione dellezioni per gli 80 anni della prima conferenza pubblica dedicata al manifesto federalista europeo. Altierone fu tra i protagonisti. Ad accogliere il capo dello Stato, il sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, quello di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente della Regione, Alberto Cirio. Il presidente della Repubblica Sergio. Foto Ansa/Quirinale Francesco AmmendolaGli operai morti sui binari La visita diè avvenuta ...