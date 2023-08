Maternità surrogata | Varchi Fdi | ' Cedu non contesta ordinamento italiano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "In recenti sentenze, e anche in quella resa nota oggi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che l'garantisce pienamente i diritti di tutti i bambini. Il pronunciamento odierno riguarda un caso di inciampo formalistico, dovuto al fatto che la coppia aveva formulato inizialmente una richiesta non corretta e poi l'ha modificata in corsa, e a fronte di questo un automatismo prorale, sia sul piano burocratico sia sul piano giudiziario, ha prevalso sull'indiscutibile diritto del genitore biologico a essere registrato e sul primato dell'interesse del minore. Non è dunque in discussione l'quale risulta dalle leggi e dalle sentenze dei massimi organi giurisdizionali, ma un caso di impropria prevalenza della burocrazia su ...