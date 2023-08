Maternità surrogata | Magi | ' condanna Corte Ue conferma lesione diritti bambini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Ladellaeuropea deidell'uomo all'Italia per violazione deidi una bambina, nata a seguito di gestazione per altri, dimostra quello che stiamo denunciando da mesi. E' necessario che il Parlamento intervenga con urgenza sulla normativa in materia, come già chiesto con fermezza dallacostituzionale nel 2021, per garantire che ie le bambine nate a seguito del ricorso a qualsiasi tecnica di procreazione medicalmente assistita, inclusa la Gpa, in Italia o all'estero, siano sempre riconosciuti come figli della coppia o della persona che si è assunta la responsabilità genitoriale". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo. "Su questo abbiamo presentato interrogazioni, emendamenti e una ...