Marvel | quando Sony acquistò i diritti di Spider-Man avrebbe potuto comprare l' MCU a un costo ridicolo

(Di giovedì 31 agosto 2023) In un'intervista ai microfoni del Wall Street Journal è emerso come negli anni '90,Entertainment era uscita da un periodo di bancarotta,anche iper usare gli Avengers, ma decise di non farlo. Negli anni '90Entertainment si trovò ad affrontare una situazione economica alquanto instabile, reduce dalla bancarotta, a tal punto da dover vendere idi alcuni dei supereroi più celebri di sempre come-Man, gli X-Men e i Fantastici 4. Lanon si fece sfuggire un'occasione così ghiotta edi-Man per 10 milioni di dollari, ma...

Marvel: quando Sony acquistò i diritti di Spider-Man avrebbe potuto ... Movieplayer

