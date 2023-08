Marotta | «Sorteggio equilibrato | il destino nelle nostri mani»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Giuseppeha assistito aldi Champions League di Nyon come rappresentante dell’Inter. Queste le sue parole su Sport Mediaset.commenta: «Io sono sempre ottimista e sorridente perché rappresento un grande club e una grande squadra come l’Inter. Ilnostre, neipiedi. Il. Io credo che il percorso degli ultimi anni nerazzurri sia un percorso molto positivo, cinque anni fa eravamo al numero 80 nel ranking oggi ottavi. Abbiamo scalato posizioni grazie a tutti, dalla proprietà a noi dirigenti fino agli allenatori, l’ultimo Inzaghi che ci ha portato in finale. L’Inter si è riappropriata di un palcoscenico adatto al suo blasone. Dobbiamo ...

Inter, Marotta: "Sorteggio buono Tutto dipende sempre da noi" - Sportmediaset Sport Mediaset

