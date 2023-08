Marocco | i convocati di Walid Regragui | ci sono Cheddira ed Amrabat

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo questo turno di campionato torneranno in campo le Nazionali e il, in vista della gare di qualificazione alla Coppa d’Africa 2024 contro Liberia e dell’amichevole contro il Burkina Faso, ha diramato la lista dei calciatori. Il commissario tecnicoha scelto anche due giocatori che militano nel campionato di Serie A,del Frosinone e Sofyandella Fiorentina. Ecco l’elenco completo: Portieri: Bounou (Al-Hilal), El Kajoui (Al-Wehda), El Motie (Wydad) e Benabid (As Far); Difensori: Hakimi (Paris Saint-Germain), Mazraoui (Bayern Monaco), Aguerd (West Ham), Saiss (Al-Sadd), El Yamiq (Al-Wehda), Abdelhamid (Stade de Reims), Attiat Allah (Wydad) e Abqar (Alaves); Centrocampisti: Richardson (Stade de Reims), Ounahi ...