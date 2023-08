Mark Pellington regista dell' action thriller MOM | ispirato a una storia vera

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilsi occuperà di MOM, un nuovo filma unalegata al traffico di esseri umani.sarà ilMOM, un progetto prodotto da Roundtable Entertainment. La scelta degli interpreti del progetto sarà compiuta in collaborazione con Lisa Zagoria, già casting director del film premio Oscar CODA. Un progetto duro e realistico Laviene descritta come molto adrenalinica e con al centro una madre single che intraprende una missione internazionale per provare a salvare la figlia teenager, vittima del traffico di esseri umani. La sceneggiatura sarà firmata da Brent Jordan. Il produttore John ...