Mareggiate su litorale pontino | Tiero FdI | “Situazione insostenibile Urgono azioni a difesa della costa”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Il maltempo verificatosi nella notte tra lunedì e martedì scorso ha provocato parecchi danni agli stabilimenti balneari di Latina, Sabaudia e Terracina. La mareggiata e il forte vento hanno abbattuto lettini e ombrelloni, ad essere colpita soprattutto la spiaggia del lido del capoluogo, resa in alcuni tratti impraticabile. Il mare ha invaso diversi stabilimenti balneari: l’acqua ha travolto un gran numero di ombrelloni piantati sulla sabbia e rovinato arredi di chioschi presenti sul lungomare. Anche per il lido di Sabaudia non c’è pace. Piogge intense hanno creato difficoltà su tutta la. Il nubifragio ha inoltre provocato l’allagamento di diversi campi. Davanti all’avanzata del mare molti operatori balneari già lunedì avevano iniziato a togliere le attrezzature posizionate in spiaggia, consapevoli che la burrasca sarebbe aumentata notevolmente nella notte fino a ...