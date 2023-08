Manovra | Mes e Migranti La tripla M con cui Salvini sfiancherà Meloni

(Di giovedì 31 agosto 2023) La strategia del leghista per assicurarsi la conquista di una fetta di elettorato più ampia possibile alle elezioni europee della prossima primavera

Manovra, Mes e Migranti. La tripla M con cui Salvini sfiancherà ... L'HuffPost

La strategia del leghista per assicurarsi la conquista di una fetta di elettorato più ampia possibile alle elezioni europee della prossima primavera ...La direzione assunta dal governo sulla Finanziaria è positiva. Ora la sfida della revisione del Patto di Stabilità ...