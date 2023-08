“Mañana Será Bonito Bichota Season” | la tracklist dell’album di Karol G

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 31 agosto 2023) MILANO –G si riconferma regina delle classifiche con il suo nuovo progetto “Sera)”, il disco più ascoltato su Spotify ora nel mondo. Il nuovo album racchiude 10 tracce che incapsulano lo stesso mondo esplorato in “”, ma con una nuova essenza, liberatoria, di pace e di voglia di vivere al massimo. Il disco include le collaborazioni con Chris MJ, Dei V, Kali Uchis, Peso Pluma, Ryan Castro, Tiesto e Young Miko e presenta un sound dinamico ed elettrizzante che porterà gli ascoltatori a sentirlo più e più volte. Il team di produttori, vincitori di numerosi premi, è spettacolare e include Sky Rompiendo, Ovy on The Drums, MAG e Edgar Barrera. In larga parte caratterizzato da sonorità reggaeton, l’album ...