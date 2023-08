Maltempo | Tassinari Fi | ' governo sta lavorando bene | polemiche non fanno bene a collettività'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La presenza anche oggi del generale Figliuolo a Dovadola, Modigliana e Tredozio è il segnale che ilc'è, sta, con concretezza, è accanto a famiglie e imprese e non fa mancare la sua presenza sul territorio tra la popolazione colpita. Al netto dellesterili e inutili, ile il commissario stannoin maniera precisa, hanno avviato un dialogo proficuo con tutti i rappresentanti del territorio, sindaci, consiglieri comunali, rappresentanti di imprese e associazioni economiche, hanno stanziato risorse e hanno avviato una fase di monitoraggio e perimetrazione dei danni da ristorare, per intervenire in maniera precisa, senza sprechi e con efficienza". Lo ha detto Rosaria, ...

... nelle aree alluvionate più colpite dale dalle frane dell'Appennino Forlivese. Tappe a Dovadola, Modigliana e Tredozio, e nell'occasione incontrerà i sindaci. Francesco, Jader ...'La preoccupazione per ilc'è - conferma- sicuramente ci aspettiamo qualche colata come le altre volte. Giovedì cercherò di far vedere al Commissario e al suo staff tutti i ...Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale per l'Emilia Romagna, Rosaria

Ultimo'ora: Maltempo: Tassinari (Fi), 'governo sta lavorando bene ... La Svolta

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i fondi destinati agli interventi per l’alluvione in Emilia Romagna, oltre a quelli stanziati prontamente dal governo, anche dal ministero degli Esteri ...