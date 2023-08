(Di giovedì 31 agosto 2023) Mattia(182) si è qualificato per idi finale del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di(73.000 di montepremi sulla terra)ndo per 64 76 il portoghese ...

Maiorca: Bellucci batte Ferreira Silva e vola ai quarti Tiscali

Mattia Bellucci (182) si è qualificato per i quarti di finale del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di Maiorca (73.000 € di ...Federico Gaio (215) è stato eliminato al primo turno del challenger spagnolo Rafa Nadal Open by Movistar di Maiorca (73.000 € di montepremi ...