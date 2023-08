Mafia e Massoneria | Gratteri | “Ecco quando ci fu il salto di qualità”

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il magistrato Nicolaespone al quotidiano Libero la sua ricetta per sconfiggere le magie, che a suo avviso non si possono battere “con questo sistema giudiziario”. Ma al contrario “se si avesse la volontà di creare un sistema giudiziario penale, processuale e detentivo proporzionato alla realtà criminale, nell’arco di dieci anni potremmo battere laanche dell’80-90%”.ha toccato diversi argomenti, tra cui il tema delle nuove droghe, come “la cocaina rosa”, e Totò Riina, che ha definito “poco sveglio”. (Ansa)è una delle figure che in Italia è maggiormente riconoscibile per il suo lavoro svolto quotidianamente contro le mafie e la criminalità organizzata. Intervistato dal quotidiano Libero, il magistrato ha parlato della sua condizione di vita, sotto scorta, del suo ultimo libro, “Fuori ...