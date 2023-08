Ma quale ecatombe per il caldo. Quest’anno le morti sono diminuite

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 agosto 2023) Avete presente i titoli con cui a metà luglio alcuni quotidiani spaventarono gli italiani scrivendo che il surriscaldamento globale era causa di decine di migliaia di? Repubblica, che di regola ci va con la mano leggera, parlò di strage per il, indicando in 61.000 i decessi dovuti ai colpi di sole. In realtà, gli unici ad aver preso un colpo di sole erano i colleghi del giornale di casa Agnelli, i quali si erano bevuti una ricerca del settimanale britannico Nature sui danni dovuti al cambiamento climatico. Lo strombazzato studio, tra l’altro, segnalava che il maggior numero di vittime si erano registrate in Italia e dunque, apriti cielo, contro i negazionisti del clima, colpevoli di condannare a morte vecchi e bambini. Leggi l’articolo completo su La Verità