L’uragano Idalia scuote la Florida Black out e due vittime

... prima dell'arrivo sulle coste della Florida dell', ...ieri che il candidato dell'Italia per la presidenza della Bei è'...Anche'ultimo inizia per I:, che si abbattuto comeestremamente pericoloso di categoria 3 (su 5) con venti a 215 km/h e inondazioni catastrofiche alte sino a 5 ...minaccia in queste ore gli Stati Uniti e, in particolare, gli Stati di Florida, Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord. Secondo alcuni esperti, gli impatti potrebbero durare ...

L'uragano Idalia tocca terra, la Florida trema Euronews Italiano