Luna e Superluna Blu | storia e simbologia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lontana, misteriosa e incantata, laha sempre affascinato l’uomo, che ha cercato in lei una guida spirituale e ha trovato nei suoi cicli le leggi che regolano la vita. In quanto oggetto astrale più vicino a noi, è il primo punto di riferimento che ha fatto intuire ai nostri antenati l’esistenza di ciò che è al di là del nostro pianeta e quindi del vivere quotidiano, ed è l’unico luogo al di fuori della Terra su cui l’uomo abbia mai posto piede. Il periodo dizione, cioè il tempo impiegato dallaper fare un giro completo attorno alla terra (che corrisponde in media a 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 12 secondi), è chiamato “mese siderale”. Rappresenta lo stesso lasso di tempo che scandisce il ciclo delle donne. Infatti laha il compito di smuovere le maree e i flussi, di qualsiasi natura essi siano. ...

Le immagini più belle dellablu, l'evento astronomico più raro dell'anno. Un fenomeno defiito così dagli esperti per far riferimento alla frequenza con cui si verifica (piena due volte ......si verificano sempre insieme 4 Quindi se lanon cambia colore vale la pena osservarla Un 31 agosto diverso dal solito in quanto abbiamo contemporaneamente unapiena, unae ...Nella notte tra il 30 e il 31 agosto appuntamento imperdibile con lablu: e' stata lapiena piu' grande dell'anno e la seconda dello stesso mese, circostanza quest'ultima che nella tradizione anglosassone viene indicata come 'blu'. A rendere tutto ...

Le fasi lunari rappresentano un fondamento in campo magico e sono davvero basilari per essere in armonia con le influenze cosmiche. Ogni singola fase pertanto ha i suoi specifici simboli, i suoi poter ...Ciao a tutti! Come state Nella notte tra il 30 e il 31 agosto sorge l’ultima Luna Piena d’estate e vale la pena di dedicarle un approfondimento! Innanzitutto perché, come avrete letto un po’ ...