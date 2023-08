L' ultimo post prima di morire travolto dal treno sulla Milano-Torino video

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Poche oredel drammatico incidentelinea ferroviaria, uno degli operai deceduti, Michael Zanera, 34enne di Vercelli, avevaato sul suo profilo TikTok una immagine che alla luce dei fatti risulta ora inquietante. La foto riprende un binario sul quale l'uomo sta lavorando, e la saldatura assume la forma di una croce. Il commento di Zanera, scritto sopra la foto: "È lavolta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me". Zanera è con altri 4 operai una delle vittime della tragedia alla stazione di Brandizzo, vicino a, dove unregionale ha ...

Ora quest'ultimo messaggio di Michael sembra quasi una sorta di testamento e come scrive il suo amico Franco in un commento: " Il segno di un destino troppo crudele ". 31 agosto 2023

