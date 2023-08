L' ultimo inquietante post | Saldavo ed è uscita la croce Indetto uno sciopero A Ivrea aperto un fascicolo

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 31 agosto 2023) Poche ore prima del drammatico incidente di Brandizzo, uno degli operai deceduti, Michael Zanera, 34enne di Vercelli, avevaato sul suo profilo Instagram una immagine alla luce dei fatti che risulta ora. La foto riprende un binario sul quale l'uomo sta lavorando, e la saldatura assume la forma di una. Il commento di Zanera, scritto sopra la foto: "E' la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi e' uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me".