Lukaku capocannoniere della Serie A a quota 12.00

(Di giovedì 31 agosto 2023) Neanche il tempo di una passeggiata a Piazza Navona che per Romeluè già tempo di scendere in campo. La dolce vita romana può attendere: appena sbarcato nella capitale Big Rom si è prestato ai ...

Nella Lazio, non ha un vero partner nemmeno Immobile, per 3 volte del campionato, ma ... un altro che puntava su e che invece è ripartito, più o meno bene, probabilmente male, da ... Per il centravanti arrivato dal Chelsea è concreto l'obiettivo di conquistare il titolo di, opzione che su Goldbet e Better paga 8 volte la posta.

Serie A, La Roma, che ritrova Jose Mourinho, all’assalto del tabù Milan: Romelu Lukaku all’esordio in giallorosso con gol a 4,00 su Sisal.it.La Roma si prepara a ricevere il Milan capolista nell’anticipo di venerdì sera della terza giornata di Serie A. Il fortino giallorosso, ennesimo soldo out per la società capitolina, ha ...