Lozano-Psv | il Napoli sta lavorando in questi minuti per chiudere l’accordo Di Marzio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Hirvingsembra destinato al grande ritorno in Olanda. La sua vecchia squadra, il Psv Eindhoven, ha presentato un’offerta ufficiale al. Adesso mancatra il club azzurro e il giocatore. Il club di De Laurentiis lavora alla chiusura del. Mancano poco più di 24 ore alla chiusura della sessione di mercato e pare ci siano degli ostacoli relativi al pagamento degli ultimi stipendi al giocatore da parte del. Nonostante ciò il giocatore messicano è molto vicino al ritorno al Psv come scrive Gianluca Disu Twitter: #Calciomercato #, Hirving #molto vicino al #PSV. Parti al lavoro inper. — Gianluca Di ...

08:32 31 Agosto Calciomercato Napoli, bloccata la cessione dial PSVIl trasferimento dialnon si sblocca: è tutto fatto con il club olandese ma l'esterno messicano reclama tre ...Mercato Napoli,verso ilEindhoven CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNAPOLI - Hirvingha un mare di valigie per casa, un trasloco programmato, un accordo con ile a Castel Volturno ha già salutato tutti: eppure, ieri, non è partito per Eindhoven nonostante i piani. Già: ...

Lozano, il Napoli blocca la cessione al Psv: è tensione stipendi Corriere dello Sport

Il Napoli ha ricominciato da dove aveva finito la scorsa stagione, ovvero vincendo. Il cambio di allenatore sembra non aver influito sulla bontà delle trame dei partenopei che dopo due giornate si tro ...Le parti sono a lavoro per chiudere al più presto l'affare e se non dovessero esserci intoppi, il messicano saluterà l'Italia dopo 4 anni ...