Lozano | il Napoli blocca la cessione al Psv | è tensione stipendi

- Hirvingha un mare di valigie per casa, un trasloco programmato, un accordo con il Psv e a Castel Volturno ha già salutato tutti: eppure, ieri, non è partito per Eindhoven nonostante i ...Resta comunque la volontà totale di concludere l'affare: il PSV vuole il calciatore,vuole rilanciarsi con la sua vecchia squadra e ilvuole far cassa alleggerendosi allo stesso tempo .... Hirvingè disposto a trasferirsi al PSV, la trattativa è ben spedita, ai dettagli, ma non ci sono gli accordi tra tutte le parti in causa. Un problema per Aurelio De Laurentiis è però ...

Mentre procedono i lavori per il rinnovo di Victor Osimhen, il calciomercato del Napoli si concentra sull'uscita di Lozano ...Movimenti da ultimi giorni di mercato per il Napoli. È arrivato Jesper Lindstrøm dall'Eintracht Francoforte, di conseguenza adesso si aspetta l'uscita di Hirving Lozano. Il messicano si prepara per to ...