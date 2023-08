L’orrore dei 17enni che uccidono a calci una capra | l’indagine e le minacce | «Eravamo ubriachi | non ci siamo accorti…»

Leggi su open.online

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sono indagati per maltrattamenti di animali i dueprotagonisti del video pubblicato sui social in cui prendono aunatra urla e risate fino a ucciderla. Le immagini sarebbero state girate domenica scorsa vicino a un agriturismo di Anagni, in provincia di Frosinone, dove era in corso la festa per i 18 anni di un’amica dei due ragazzi di Fiuggi. Il clima in città nei loro confronti sarebbe diventato sempre più ostile, racconta il Corriere della Sera, aggiungendo agli insulti evia social anche quelle via chat. Una situazione sempre più delicata, che fa temere alle famiglie coinvolte per l’incolumità dei ragazzi. Agli inquirenti i dueavrebbero provato a giustificarsi parlando di una goliardiata: «, non ci ...