Lo stadio di Verona piazza di spaccio gestita dagli ultras Tutti zitti | a partire da club e Figc

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non essendo il Napolista un giornale che fa del vittimismo, possiamo consentirci di dire: “se fosse successo a Napoli, la notizia avrebbe fatto il giro del mondo”. Perché effettivamente l’operazione condotta dalla polizia ail 30 agosto è a dir poco inquietante. Sia per i fatti in sé. Sia per l’assordante silenzio del mondo del calcio. La polizia ha scoperto una vera e propriadinelloBentegodi. Si andava allodurante la partita e si acquistava cocaina. Dodici misure cautelari: una custodia cautelare in carcere, quattro arresti domiciliari e sette obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Un vero e proprio bazar della droga, come riporta L’Arena di: Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di, coadiuvata ...

