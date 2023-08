Lo sfogo di Nainggolan | 'Quando vedo la Roma mi sale la cattiveria Lukaku? Contento non sia andato alla Juve'

Commenta per primo Lodi Radja: 'Aspetto un club di Serie A. Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal, mi ha convinto raccontandomi una marea di cazzate: mi diceva ...Lodi De Rossi con la società . L'impatto disulla Serie B . Tifosi: applausi e rimpianti per il Ninja . Spal, De Rossi a rischio esonero. Inseguito per oltre un mese e mezzo, a ...Commenta per primo Lodi Radja: 'Aspetto un club di Serie A. Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal, mi ha convinto raccontandomi una marea di cazzate: mi diceva ...

Ex Cagliari, lo sfogo di Nainggolan: «Posso dire la mia in Serie A, dalla Spal solo cavolate» Cagliari News 24

Radja Nainggolan si sfoga sull'esperienza che ha vissuto in Serie B con la Spal: 'Sono andato e mi sono divertito, ma 10 giorni e l'hanno cacciato'.Radja Nainggolan, ex centrocampista della Spal in Serie B, ha parlato a Parlamoderoma2.0 della sua breve esperienza con il club ferrarese. PAROLE – «Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono ...