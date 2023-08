Lo schiaffo della Libia a Meloni pone seri dubbi sulla strategia italiana in Africa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sarà pure, come dice Enrico Borghi, che “un desiderio non fa politica, e che nello iato incolmabile che caratterizza il Piano Mattei tra velleità e capacità si rischia di fare danni”. Però quello c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti