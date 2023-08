Liverpool | fatta per un altro colpaccio a centrocampo

Ormaiper Taremi , che sarà l'alternativa a Giroud , nel Milan ormai non c'è più spazio per Divock ... Come riporta Tuttosport , per l'attaccante exnon sono ancora arrivate ...... nelle prossime ore verrà definita anche la gestione che ne verràcon Comenencia che inizierà ... CHI E' - Nato a Breda, proprio come il suo idolo Virgil van Dijk, capitano del, ...... ne ero sicuro che ce l'avresti. Fatti dare un abbraccio' 'No, aspetta Indaco , che hai capito Con Chelsea è finita. Ma...' 'Ma' ' Ho deciso di trasferirmi definitivamente acon ...

Mercato Estero, Liverpool fatta per Gravenberch: i dettagli dell’accordo Calcio in Pillole

Ryan Gravenberch è pronto a diventare un nuovo giocatore del Liverpool: circa 45 milioni di euro nelle casse del Bayern Monaco, da dove l'olandese aveva fatto capire di voler andare via. Stasera dovre ...Continuano a giungere voci dall'Arabia che vedono Mohamed Salah vicino al trasferimento all'Al-Ittihad. Intanto, dal campo arrivano segnali opposti, visto che Salah è sceso regolarmente in campo in Ne ...