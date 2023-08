Liverpool | fatta per Gravenberch | affare da 45 milioni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilpiazza il quarto acquisto del suo calciomercato estivo. Come riporta Sky Sport DE, èper l’arrivo di Ryandal Bayern Monaco a titolo definitivo. Dopo gli arrivi di Mac Allister, Szoboszlai ed Endo, Klopp si prepara ad accogliere un altro rinforzo. Il, secondo Sky, avrebbe chiuso l’per una cifra vicina ai 45di euro ai Reds e per il centrocampista olandese sarebbe pronto un contratto fino al 2028. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche, mentre l’annuncio dovrebbe arrivare domani. Superano quindi i 150 ispesi dalper rinforzare una squadra che vuole tornare ai vertici della Premier. SportFace.

