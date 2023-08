LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ritmo indiavolato | battaglia in corso per la fuga Attesa per lo scontro tra i big sul Pico de Buitre

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13:26 Si spezza nuovamente il gruppo in un tratto in discesa; ci si avvicina a grandi velocità al Puerto de Arenillas, prima salita di giornata. 13:25 Gruppo compatto dopo 30 chilometri di corsa! Tutto da rifare, iniziano nuovamente gli scatti. 13:22 Il belga De Gendt è stato ripreso, rimangono davanti a spingere Camargo e Rui Costa con un margine davvero minimo su un gruppo. 13:20 Scende vertiginosamente il margine dei battistrada, il gruppo si fa minaccioso con un ritardo di appena 10?. Laper laè tutt’altro che conclusa. Mezz’ora di corsa a ritmi folli, con la velocità media di 39,8 km/h, mancano 157 chilometri al traguardo. 13:17 Spettacolari le immagini che ci arrivano dalla ...