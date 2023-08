LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Martinez in fuga | battaglia campale verso il Pico del Buitre

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14:59 Questa la situazione che ci dà anche l’account ufficiale della, in unafolle con attacchi da tutte le parti e tutte le direzioni. Etapa 6? Stage – 100 km 1?1?? + 28? 3?0???? Perseguidores Chasers + 6:12? ??? Pelotón ¡ @lennymrtz1 – @GroupamaFDJ líder provisional! Leader on the road. https://t.co/CazYOkeeID#La23 @cxcling pic.twitter.com/PLZ5l8aqhu — La(@la) August 31,14:58 Con scatti e contro scatti in testa alla corsa si sta piano piano riformando il gruppone enorme che è uscito dal plotone principale nel corso di questaveramente incendiata. 14:56 Soler ...