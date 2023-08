LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita spaccagambe su Pico de Buitre | punte al 16%!

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadella, terzo e ultimo Grande Giro della stagione che si disputa come da tradizione a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno. Secondo scontro diretto tra i big della classifica generale, su unafinale davveroconfino alSono 183 i chilometri che porterannola carovana da La Vall d’Uixo all’insulDe, scenario perfetto per vedere come stanno e quali distacchi ci saranno tra coloro che vogliono ...