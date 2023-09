LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 uomini al comando | c’è Lenny Martinez Gruppo a 6?

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.30 Adesso il percorso sarà abbastanza facile per circa 50 km, poi inizierà la durissima salita finale, il Pico del Buitre (11.1 km al 7.8% di pendenza media e con punte del 16%). 15.27 Si è ora stabilizzato intorno ai 6? il vantaggio dei fuggitivi. 15.24 Questa era la top ten della classifica generale prima dellaodierna: 1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 17:12:29 2 MAS Enric Movistar Team 0:11 3Groupama – FDJ 0:17 4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:37 5 VLASOV Aleksandr BORA – Hansgrohe 0:39 6 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe ,, 7 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 0:43 8 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:44 9 SOLER Marc UAE Team Emirates 0:48 10 ALMEIDA João UAE Team Emirates ,, 15.22 ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: pendenze fino al 16% sul Pico de Buitre, sarà battaglia totale

Welkom in de liveblog voor de zesde etappe in de Vuelta a España ! De rit leidt de renners van La Vall d'Uixó naar de top van de Pico del Buitre. Het is de dag dat Remco Evenepoel z'n rode leiderstrui ...Tijd voor de tweede bergrit in de Vuelta. Na twee cols van derde categorie volgt de Pico del Buitre, een slotklim van eerste categorie. Knalt Remco Evenepoel naar zijn tweede ritzege in deze Ronde van ...