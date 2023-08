LIVE Sorteggio Champions League 2023-2024 in DIRETTA | Napoli con il Real Madrid | Milan nel gruppo del PSG

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALazio come ultima squadra del girone trova il Celtic, oltre Atleticoe Feyenoord. L’Union Berlino con il nuovo acquisto Bonucci, trova ildel, con l’Atleticoe Braga.di fuoco del, che oltre PSG, Borussia Dortmund, si aggiunge anche il Newcastle. IlSociedad completa ildell’Inter, con Salisburgo e Benfica. Riepilogo:A: Bayern (GER), Man United (ING),B: Siviglia (SPA), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (OLA)C:(ITA),(SPA), Braga (POR)D: Benfica (POR), Inter ...

...e biancocelesti in terzaAlle 18su Calciomercato.it i sorteggi dei gironi di Champions League. Dall'urna di Montecarlo scopriremo le avversarie di Inter, Napoli, Milan e Lazio.gironi ...In chiaro ilè visibile sul Canale 20 di Mediaset.anche sul sito della Uefa online.In chiaro ilè visibile sul Canale 20 di Mediaset.anche sul sito della Uefa online.

Sorteggi Champions 2023 2024: i gironi in diretta streaming Sky Sport

Le italiane alla prova dell'urna: Napoli in prima fascia, Inter in seconda e Milan-Lazio in terza. Ecco il sorteggio di Champions League.L'urna di Nyon ha emanato il proprio verdetto, sono stati estratti i gironi per la Champions League 2023/2024.