LIVE – Sinner-Sonego 6-4 | 6-2 | 6-4 | secondo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Entrambi hanno avuto un esordio senza patemi. L’altoatesino ha annientato il bombardiere teutonico Yannick Hanfmann mentre il torinese non ha lasciato scampo al qualificato a stelle e strisce Nicolas Moreno De Alboran. Saràa partire largamente favoritole quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del terzo scontro diretto. I primi due, entrambi andati in scena durante questa stagione, sono stati appannaggio dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ad inizio febbraio si sono ritrovati nei quarti di finale a Montpellier (cemento indoor), con il numero sei del mondo che ha ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us Open . Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sonego esi sfidano: in palio l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Wawrinka . In campo anche Berrettini e Arnaldi : giocheranno ...... l'altoatesino saldamente al timone di questo derby 17.52 - SETvince il primo set 6 - 4, è sufficiente il break maturato al terzo gioco 17.42 -- Sonego 5 - 3 -tiene ...US Open, New York Louis Armstrong Stadium, secondo turno(ITA) 6 6 Sonego (ITA) 4 2 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US OpenJannik e Lorenzo al secondo turno, quasi a sfregio. Da un lato la certezza che uno dei due, al ...

LIVE Sinner-Sonego, US Open 2023 in DIRETTA: il derby italiano vale il 3° turno OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 SECONDO SET SINNER. Non passa questo dritto del piemontese. Dopo poco più di un'ora e un quarto Jannik vola avanti di due set. 40-0 TRE SET POINT SINNER.Moreno de Alboran, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno al secondo turno degli US Open. L'altoatesino ha vinto entrambi i precedenti, ad Halle e a… Leggi ...