LIVE Sinner-Sonego 6-4 6-2 2-1 | US Open 2023 in DIRETTA | due set ed un break di margine per Jannik

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Secondo errore consecutivo di dritto da parte dell’altoatesino. 15-15 In corridoio il dritto in contropiede del numero uno d’Italia. 15-0 Lungo il rovescio di. 2-1. Risponde stavolta, che costringe all’errore l’avversario. C’è ilanche in apertura di terzo set. 30-40 Con il servizio ancora il torinese prova a restare aggrappato al match. 15-40 Prima vincente di. 0-40 Tre palle. Perde il controllo del dritto il piemontese, che ormai appare sfiduciato. 0-30 Risposta di rovescio diche pizzica la riga. 0-15 Scappa via l’accelerazione con il rovescio lungolinea di. 1-1 Game ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us Open . Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sonego esi sfidano: in palio l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Wawrinka . In campo anche Berrettini e Arnaldi : giocheranno ...... l'altoatesino saldamente al timone di questo derby 17.52 - SETvince il primo set 6 - 4, è sufficiente il break maturato al terzo gioco 17.42 -- Sonego 5 - 3 -tiene ...US Open, New York Louis Armstrong Stadium, secondo turno(ITA) 6 6 Sonego (ITA) 4 2 Clicca qui per seguire tutte le gare degli US OpenJannik e Lorenzo al secondo turno, quasi a sfregio. Da un lato la certezza che uno dei due, al ...

LIVE Sinner-Sonego, US Open 2023 in DIRETTA: il derby italiano vale il 3° turno OA Sport

6-2 SECONDO SET SINNER. Non passa questo dritto del piemontese. Dopo poco più di un'ora e un quarto Jannik vola avanti di due set. 40-0 TRE SET POINT SINNER. Moreno de Alboran, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno al secondo turno degli US Open. L'altoatesino ha vinto entrambi i precedenti, ad Halle e a…