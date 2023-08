LIVE Italia-Estonia | Europei volley 2023 in DIRETTA | azzurri a caccia della seconda vittoria

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale digiornata del gruppo A deglidi pallavolo. Dopo il vittorioso esordio contro il Belgio glidi Fefè De Giorgi vanno adel bis. E’ stata una prima uscita a senso unico quella dell’aglidi. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha regolato in tre set il Belgio, 25-17 25-18 25-15 con il match sempre in mano degliche hanno visto finire sugli scudi un Roberto Russo implacabile a muro e nei primi tempi. Ora l’si sposta ...