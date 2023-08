LIVE Italia-Estonia 1-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | +4 baltico nel secondo set | 9-13

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-17 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ACEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! 15-17 Errore al servizio. 14-17 La diagonale di Juhkami. 14-16 Attacco di Romanò. 13-16 La diagonale di Venno. 13-15 Errore di Venno, torna a contatto l’. 12-15 Romanò trova il mani out del muro. 11-15 Errore al servizio. 11-14 La diagonale di Romanò. 10-14 Muro di Venno su Lavia. 10-13 Attacco di Lavia che chiude il break dell’. 9-13 Altri muro estone su Lavia. 9-12 Muro di Venno, si allunga il parziale estone, time out. 9-11 Tammearu trova il mani out del muro, +2. 9-10 Sbaglia anche l’. 9-9 Errore al servizio. 8-9 Ancora Juhkami, stavolta ...

PERUGIA - Dopo il netto successo ottenuto a Bologna nell'esordio contro il Belgio , l'di coach De Giorgi va a caccia del bis a Perugia , dove oggi (giovedì 31 agosto, ore 21) sfida l'Estonia nella seconda giornata del Gruppo A degli Europei di volley. Segui la diretta della ...La diretta testualedi- Estonia , partita valevole per la Pool A degli Europei maschili 2023 di volley , in corso di svolgimento a sabato 16 settembre tra, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele.

Europei 2023 - LIVE! Italia-Estonia: dopo quello col Belgio, gli Azzurri cercano un altro successo nella Pool A Eurosport IT

Dopo aver battuto il Belgio al debutto nel Gruppo A, gli azzurri di De Giorgi vanno a caccia del bis al PalaBarton di Perugia: la cronaca della sfida ...