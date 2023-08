LIVE Equitazione | Europei salto 2023 in DIRETTA | Turturiello incappa in due errori Si prosegue con la gara individuale | poi le squadre

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Ora il fratello della norvegese Victoria Gulliksen, ossia Johan-Sebastian Gulliksen, che monta Harwich VDL. 14.05 Per la greca arrivano 4 penalità: errore sulla riviera. Sale a 6.89: uno score che al momento le vale comunque la prima posizione. 14.03 Ioli Mytilineou: ecco l’ellenica, qui si abbassa la quota di partenza. Per lei è di 2.89. Monta il cavallo L’Artiste de Toxandra. 14.02 Non può rallegrarsi la norvegese Victoria Gulliksen: due, otto penalità. Il suo score cresce sino a 11.11. 14.00 Ora tocca alla norvegese Victoria Gulliksen in sella a Equine America Papa Roach. 13.59 Il magiaro Péter Szuhai, che ha montato Chacco’s Girlstar, ha commesso un errore: totale di 7.77 per lui. 13.57 Dueper: uno nella parte iniziale uno ...