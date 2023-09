LIVE Equitazione | Europei salto 2023 in DIRETTA | dopo la prima rotazione l’Olanda è in testa | la Spagna tiene botta A breve tocca all’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra una pausa. Si riprende alle 15.30 LA CLASSIFICA PARZIALELE PRIME CINQUE SQUADRE 1. Olanda 19.29 2.21.59 3. Polonia 48.44 4. Portogallo 49.04 5. Ungheria 67.26 15.18 Sergio Alvarez Moya trova tre errori: 12 penalità per lui che sale a 19.41. Lachiude, con uno scarto a 21.59. 15.16 Ora la, che chiude la suacon Sergio Alvarez Moya su Puma HS. 15.14 Il cavaliere “Oranje” incappa in ben due errori: 8 penalità salendo a 15.59.chiude a 19.29. 15.13 Uno degli attesissimi protagonisti è in gara: l’olandese Harrie Smolders che monta Uricas v/d Kattevennen. 15.12 Il magiaro chiude con 15 penalità. L’Ungheria sprofonda, con un totale di 67.26,...