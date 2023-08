LIVE Berrettini-Rinderknech | US Open 2023 in DIRETTA | fra pochi minuti inizia il match dell’azzurro

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.39 Entrano in campo i due giocatori. 19.38 Arthur, numero 73 del mondo, ha sconfitto all’esordio Diego Schwartzman in tre set: un impegno abbastanza comodo, considerando il declino che ha intrapreso l’argentino, e il francese ha risposto presente guadagnando l’accesso al secondo turno. Il gioco del transalpino si basa sul servizio, arma fondamentale del 28enne nato a Gassin: serviranno risposte solide e profonde per mettere in difficoltà. 19.35è reduce dalla vittoria netta contro Ugo Humbert, testa di serie numero 29 del tabellone: l’azzurro ha mostrato una condizione più che buona, elemento fondamentale per il tennis dell’ex numero 1 italiano. Quest’oggi, con tutta probabilità, servirà ripetere la buona prestazione ...

In campo anche Berrettini e Arnaldi: giocheranno rispettivamente contro i francesi Rinderknech e Fils. Nel torneo femminile attesa per Bronzetti e Trevisan. Giornata azzurra agli US Open: Sinner vola al 3° turno dopo aver battuto Sonego nel derby azzurro con i parziali di 6 - 4, 6 - 2, 6 - 4. Più tardi Berrettini-Rinderknech, chiude Arnaldi - Fils. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando.

Jannik Sinner oggi contro Lorenzo Sonego agli Us Open 2023. Matteo Berrettini in campo come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Tanti italiani impegnati nella quarta giornata dell'US Open. Il derby fra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che si incontrano per la terza volta quest'anno, apre il programma di giovedì sul Louis Armstrong.